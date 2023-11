Calcio a cinque femminile. Il Prato si sblocca davanti ai suoi tifosi

Ci voleva la prima partita casalinga per sbloccare il Prato Calcio a 5 femminile. Dopo quattro trasferte consecutive e due soli punti all’attivo, il primo sigillo stagionale è arrivato al Pala Kobilica, per di più contro un avversario diretto della zona bassa della graduatoria, il Vis Fondi, battuto con un perentorio 4-1. Ad andare in gol per la formazione allenata da Nicola Giannattasio sono state Torrini, Pili, Innocenti e Borghesi a cui ha risposto solo Pisa. Queste le biancazzurre che sono scese in campo: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Bardazzi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi e Pizzirani. Grazie a questa prima vittoria, il Prato Calcio a 5 sale a quota 5 punti, terzultima posizione nella classifica del girone B della serie B femminile guidata da C5 Roma, unica squadra ancora a punteggio pieno dopo sei giornate. Alle spalle delle biancazzurre ci sono invece Virtus Ciampino con 4 punti e lo stesso Vis Fondi rimasto fermo a 2. Domenica Torrini e compagne saranno in Sardegna per affrontare

lo Shardana.