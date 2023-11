CALCIO A CINQUE. In Coppa il derby. Santa Sofia-Forlì

Squadre in campo anche oggi, nel calcio a cinque federale, con le forlivesi impegnate nella Coppa Alfonso Velez che vede la partecipazione delle formazioni di serie C1 e C2 impegnate in sfide di sola andata e perciò ad eliminazione diretta. Reduce da quattro turni negativi consecutivi nel campionato di serie C1, il Forlì calcio a 5, precipitato nella pericolosa zona playout, cerca riscatto in coppa salendo (fischio d’inizio alle 20.30) nella palestra Arcangeli in casa del Santa Sofia, fanalino di coda della serie C2. Match infine in trasferta per la Polisportiva 1980 Santa Maria Nuova, a metà classifica in serie C2, impegnata alle 21.30 sul parquet dell’Only Sport di Alfonsine.

f. p.