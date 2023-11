CALCIO A CINQUE. Italgronda in campo al Pala Keynes

Dopo lo stop imposto nello scorso week end dall’emergenza maltempo, riprende il cammino dell’Italgronda Futsal Prato nel campionato di serie B maschile di calcio a cinque. La squadra allenata da Massimo Zudetich oggi (fischio d’inizio alle 15) ospiterà al Pala Keynes la Real Casalgrandese nell’ambito della quinta giornata d’andata, in cui avrà il compiuto di difendere il primato nella classifica del girone C che ha resistito nonostante che i pratesi sabato scorso non siano scesi in campo. A questo proposito ricordiamo che il recupero della partita con il Futsal Pontedera sarà disputato la prossima settimana, mercoledì 15 novembre. Oggi si riparte dunque con questa graduatoria: Italgronda Futsal Prato

7 punti; Futsal Pontedera, Vigor Fucecchio, Arpi Nova Campi Bisenzio, Sangiovannese, Boca Livorno e Balca Poggese 6; Sant’Agata e Real Casalgrandese 4; Mattagnanese, Bagnolo in Piano e Levante 3. Non scenderà in campo oggi, invece, il Prato Calcio a 5: la gara interna con

la History Roma è stata rinviata al 16 dicembre.