Calcio a cinque. L’Atletico vuole salire sull’ottovolante

Altra sfida sulla carta abbordabile stasera per l’Atletico Fucecchio, che alle 22.15 ospita La 10 Soccer. I livornesi sono infatti in zona play-out con 12 punti, mentre i biancorossi di Perretta vengono da sette risultati utili di fila e grazie all’ultimo successo in casa del Virtus Poggibonsi hanno scavalcato i ‘cugini’ della Vigor. Un 6-4 maturato grazie alle doppiette di Zito e Lorenzo Magini e reti di Cripezzi e Gianmarco Magini. La Vigor, dopo il ko interno contro i senesi dell’Alberino con un rocambolesco 7-11 (per i fucecchiesi tripletta di Fejzaj, poi Qevani, Falconi, Settesoldi e Moscatelli), sempre stasera andrà a far visita alle 21.45 alla capolista Cus Pisa, vincitrice fin qui di 9 delle 11 partite disputate. Infine, per la nona giornata del girone C di C2 stasera alle 21.30 il Limite e Capraia riceve il Pontassieve, formazione terza in classifica a più 11 sui giallorossi. Il team di Gargelli è reduce però dal 2-1 in trasferta inflitto a La Querce con i centri di Murdocca e Nesti.