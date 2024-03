Calcio a Cinque. MC prova a ipotecare la salvezza. Pro Patria, con un successo è C1 Modena Cavezzo vicina alla salvezza in A2 Elite, +14 sull'Altovicentino. Derby cruciale Montale-Sassuolo in Serie C1. Pro Patria San Felice in corsa per la promozione in C1. Virtus Cibeno e United Carpi in Serie D.