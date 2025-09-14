Calcio a cinque. Mc vince in Coppa. Super Dudu Costa

Comincia nel segno di Dudu Costa (poker da applausi) la stagione del Modena Cavezzo, che sbanca 5-4 il campo del Bagnolo, formazione di Serie B, nella gara di andata del turno preliminare della Coppa della Divisione, dove sono al via tutte le squadre dalla A alla B. Una gara tutta in salita per i gialloblù, infilati prima da Avino, poi dalla grande giocata di Conti e quindi dal missile dell’ex Neviani nel sette. Sotto 3-0 è stato Dudu Costa (foto) a 6’ dal riposo su azione da corner (contro movimento sul primo palo su tocco di Akram Ben Saad) a rimettere in corsa la squadra di Minopoli. Nella ripresa dopo 3’ Cuomo da fuori col mancino fa -1, poi inizia lo show dell’asso italo brasiliano: il 3-3 è un capolavoro di qualità in tuffo di testa su corner di Cuomo, il 4-3 al 10’ una saetta con la punta sotto al sette su suolata di Akran Ben Saad, quindi il +2 a 6’ dalla fine in ripartenza su assist al bacio di Karim Ben Saad. A 4’ dalla fine ancora Neviani accorcia e il Modena Cavezzo soffre nel finale, ma porta a casa il successo in vista del ritorno.

Regionali. Comincia alla grande in Coppa di C1 nel girone ’A’ (dove riposa l’Aposa) il Montale neopromosso che sbanca 3-1 Sant’Agostino contro l’Fdm Molinella con le reti di Martella e Lamaangad (2). In Coppa di C2 nel girone ’A’ (riposa Sassuolo) l’Emilia Futsal si impone con un netto 4-0 sul Lugo firmato dal tris di Garofalo e dal gol di Bellucci, nel girone ’D’ (riposa Bagnacavallo) il Nonantola sbanca a San Lazzaro in casa dell’Osteria Grande per 3-2 grazie alle reti di Gianpaglia, Del Villano e Tampellini.

d.s.