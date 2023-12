Calcio a Cinque. Modena Cavezzo fa sudare la capolista. Pro Patria ed Emilia: pass in Coppa

Il Modena Cavezzo lotta ma poco può contro la corazzata Vinumitaly Petrarca Padova capolista imbattuta di A2 Elite, che si impone per 7-3. A Gozzano i gialloblù accorciano lo 0-2 iniziale con El Madi, subiscono il 3-1 e a inizio ripresa tornano a -1 grazie a Dudu Costa. Fallita una chance del 3-3 arrivano 2 reti dei veneti (5-2) e poi il rosso al debuttante Gargantini per fallo da ultimo uomo spiana la strada al Petrarca, solo scalfito nel finale dal gol di El Madi. Clas. Petrarca 25, Pordenone 21, Elledì, Leonardo e Cdm 17, Altamarca 16, Mestre 14, Fenice 13, Modena Cavezzo, Pagnano e Lecco 10, Altovicentino 3, Pistoia 0.

COPPA C1. Nella 3^ e ultima giornata del girone della prima fase pareggio suicida nel derby fra Sassuolo e Montale (3-3), che impedisce a entrambe di sperare nel ripescaggio come una delle due migliori terze: Terranova e Pureza lanciano i neroverdi in 5’, Meschini accorcia, poi Ghelfi e Pecorari nella ripresa la ribaltano prima del pari finale di Antuofermo. COPPA C2. Già qualificata con un turno di anticipo la Pro Patria che nel girone "A" travolge 12-0 il Bondanello (poker di Asmaoui, tripletta di Garofalo, doppiette per Quaquarelli e Chierici, gol di Stradi). Nel "B" pure qualificata l’Emilia dopo il 4-2 all’Eclisse (tris di Venturelli e gol di Cirrito), mentre il Nonantola cade a Bologna col Fossolo per 9-2 ed è quasi fuori. COPPA D. Nella 1^ giornata lo United Carpi cede 2-1 in casa al Castellazzo (non basta Longobardi), riposava la Virtus Cibeno.

d.s.