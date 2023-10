Calcio a cinque. Russi, la vittoria arriva nel finale

Proprio sulla sirena di fine gara esplode il PalaValli quando Beltrami segna il gol che vale il 3-2 per il Russi contro l’Atlante Grosseto e anche la prima vittoria nel girone B di serie A2 del campionato di futsal. Babini porta i Falchetti in vantaggio ma Lessi pareggia poco dopo. La seconda frazione inizia con l’espulsione di Michelacci al 3’, il Russi resiste all’inferiorità numerica, ma poi Johary porta i toscani sul 2-1. A 7’ dal termine espulso nel Russi anche Babini, ma la squadra è viva, resiste i 2’ con l’uomo in meno e a poco più di 1’ dalla fine trova il pareggio con Torres. Poi, addirittura, il gol del 3-2 e del successo grazie ad un missile sotto la traversa di Beltrami. Serie A2, girone B (2ª giornata): Ternana-Prato 3-1, R. Fabrica-R. Emilia 1-2, Russi-Grosseto 3-2, Bfc-H. Roma 2-2, Dozzese-P. Picena 11-6. Riposa: Buldog. Classifica: Dozzese, Ternana 6; Bfc 4; Russi, Prato, R. Emilia 3; P. Picena, R. Fabrica, H. Roma 1; Buldog, Grosseto 0.

u.b.