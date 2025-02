Calcio a cinque serie C e D. Oledinamica contro il Gatteo nei quarti della Coppa Velez

L’Oleodinamica Forlivese scende in campo stasera al palaMarabini, con fischio iniziale alle 21.15, per il quarto di finale del memorial dedicato al pioniere del ‘calcetto’ Alfonso Velez, coppa alla quale hanno preso parte i 58 club emiliano-romagnoli di serie C1, C2 e D del calcio a 5.

La squadra di mister D’Amico sfiderà il Futsal Gatteo, attualmente terza forza del campionato con 34 punti e a solo due lunghezze dalla vetta. Per i biancorossi, nonostate si tratti quindi di un duro esame, l’intento è quello di confermare il buon momento dopo il pareggio (4-4) sabato scorso sul parquet del Baraccaluga Piacenza, capolista in campionato assieme alla Pro Patria San Felice. I biancorossi intendono anche riscattare i risultati in campionato che hanno visto il Gatteo imporsi all’andata 5-1 e nel ritorno 2-3. Questa sera nei forlivesi è in dubbio la presenza del portiere Lopez acciaccato. La partita è in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei 60’ di gioco. Nei turni precedenti l’Oleodinamica ha eliminato in trasferta Santa Sofia (1-4) e Rimini (2-3).

Negli altri match dei quarti di finale il Parma City ha già battuto il Saturno Guastalla 5-2 mentre questa sera si giocano anche Shqiponja Guastalla-Pro Patria San Felice e Molinella-Fossolo 76.

Franco Pardolesi