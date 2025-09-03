Calcio a cinque serie. Mernap, si riparte dalla serie C2

È iniziata la stagione della Mernap, retrocessasi in serie C2 dalla serie B, per ripartire con un progetto basato sui giovani. Il primo allenatore è Luca Gatti, che aveva già guidato in panchina la prima squadra nella seconda parte della stagione 2023/2024 quando la Mernap vinse il campionato di serie C1 conquistando la promozione in serie B, mentre il secondo è Andrea Caria. I confermati sono invece il portiere Patrick Pagliai, il pivot Alessandro Grelle, il difensore Giacomo Ferrara, i laterali Giacomo Bosio, Alex Pellini e Davide Magliocca e l’universale Nicolò Garbin. Inseriti nel girone B del campionato di serie C2 i faentini incontreranno Città del Rubicone, Sporting Valsanterno, Lugo, Santa Sofia, Rimini, Pol. 1980, Bagnacavallo, Young Santarcangelo, Bologna e Osteria Grande. L’esordio in campionato sarà il 20 settembre alle 15 al PalaCattani contro l’Osteria Grande. Il primo impegno stagionale sarà però in Coppa Emilia Romagna 13 settembre in casa del Santa Sofia. L’altra avversaria del girone a tre squadre, sarà Bologna.