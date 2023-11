Calcio a Cinque. Tonfo del Modena-Cavezzo. Il Sassuolo va, segna il portiere Il Modena Cavezzo viene sconfitto 10-0 dal Pordenone in Serie A2 Elite, mentre il Sassuolo vince 5-3 contro il Baraccaluga in Serie C1. La Pro Patria San Felice vince 6-0 contro il Nonantola in Serie C2, ma le due carpigiane della Serie D perdono entrambe.