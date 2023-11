Calcio a cinque. Verag Villaggio. Occasione d’oro

Pareggio (2-2) per la Verag Villaggio sul campo del San Giovanni. Dopo undici turni del campionato di serie C1 di calcio a cinque, i pratesi salgono a quota 8 punti in una classifica guidata dal Monsummano con 25. E domani ospiteranno il Five To Five penultimo. Passando alla serie C2, nella decima giornata si registra il bel successo della Timec sul campo della capolista Atletico Fucecchio (2-1) ed anche quelli di quasi tutte le altre squadre pratesi. I risultati: Atletico 2001-Alfieri Campi 8-0, San Giusto-Quartotempo 6-1 e nel derby No Sense-La Querce 7-4. Sconfitto invece il Chiesanuova. In classifica comanda l’Atletico Fucecchio con 22 punti davanti a Timec e Atletico 2001 con 21.