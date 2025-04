Calcio a5 Serie B: Cus Macerata ai playout, Recanati fuori dai playoff

Anche nei tornei nazionali di calcio a5, come la serie B, la lunga pausa è agli sgoccioli. Niente abituale sabato però, si ricomincia di domenica per la morte dell’amato Papa Francesco e si ricomincia con playoff e playout. Recanati all’ultima curva ha perso il treno dei playoff (ko 3-5 contro Jesi e quinto posto sfumato per un punto a favore di Teramo), mentre il Cus Macerata dovrà disputare i playout. Gli universitari infatti nell’ultima giornata sono finiti ko proprio nel derby tra atenei in casa del Cus Ancona e domani scenderanno in campo al palasport "Temperini" di Montegranaro contro la Alumnia Nuova Juventina. Appuntamento alle 16. Nei due precedenti della fase regolare il Cus non ha mai vinto, ko 4-1 all’andata in trasferta e poi 3-3 a Macerata. Sarà dichiarata vincente la società che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità di reti realizzate nelle due gare gli arbitri della sfida di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In virtù del miglior piazzamento alla fine del girone D il Cus avrà il vantaggio del match di ritorno in casa sabato prossimo e, qualora dovesse rimanere la parità anche dopo i supplementari, festeggerebbe la salvezza. La squadra perdente invece subirà la retrocessione in serie C.

an. sc.