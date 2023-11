Calcio balilla al lanciano forum. In campo per conquistare gli scudetti Il Campionato Italiano di calcio balilla si svolgerà a Castelraimondo dal 30 novembre al 3 dicembre. Parteciperanno oltre 200 giocatori in diverse categorie. Patrocinato da Comune, Coni e Regione. Giovedì 30 torneo per istituzioni e cittadinanza. Venerdì cerimonia di apertura e gare. Sabato finali singolo e domenica doppio consolation e premiazioni.