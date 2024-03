Calcio da tavolo. Guerin Subbuteo, al Rivana Garden torna il torneo nazionale

Mancano solo pochi giorni all’attesissima edizione 2024 del Guerin Subbuteo di Ferrara, uno dei principali tornei FISCT nel panorama nazionale, che sarà organizzato nel week end del 16 e 17 marzo. La manifestazione, dedicata alla memoria di Giuliano Baroni e giunta alla ventunesima edizione, è organizzata dal club estense Subbito Gol Ferrara in collaborazione con la rivista Guerin Sportivo, FISCT e

grazie al contributo di diversi sponsor quali APS Rivana Garden, Queen Home Apartments, Avis comunale e provinciale e Hotel Il Duca d’Este.

Teatro dell’evento sarà il Centro Sociale Rivana, in via Pesci 181, e vedrà coinvolte numerose squadre provenienti da tutta Italia, isole comprese: sabato in programma le gare individuali, nelle categorie Open e Juniores, mentre domenica spazio alla competizione a squadre. In entrambe le giornate il ritrovo degli atleti è fissato per le 9, con inizio gare previsto alle 9.30; le finali e le premiazioni sono programmate attorno alle 18. Il calcio da tavolo Subbuteo, chiamato anche “calcio in miniatura” o “a punta di dito” è la replica in miniatura del calcio. Il campo è collocato su una tavola di legno di un metro per un metro e mezzo, dove i 2 avversari si affrontano sospingendo le loro miniature (10 di movimento più un portiere) con precisi colpi a punta di dito, utilizzando l’indice o il medio. Le partite sono una vera sfida tattica e tecnica, con l’obiettivo di segnare più gol dell’avversario prima del termine del tempo regolamentare, fissato in 2 frazioni di gioco di 15 minuti ciascuna, esattamente un terzo del tempo previsto in una normale partita di calcio. Il Subbuteo è un gioco che negli anni ‘70 e primi anni ‘80 ha raggiunto il massimo della sua diffusione prima dell’avvento dei videogiochi (più semplici e immediati) ma negli anni si è sempre ritagliato i suoi spazi. Appuntamento per gli appassionati o semplici curiosi nel prossimo fine settimana dunque, nel teatro del Rivana Garden, con accesso libero e gratuito per chiunque volesse venire a dare

un’occhiata o anche a provare il gioco. Per informazioni più dettagliate sul torneo è possibile visitare la pagina web www.subbitogol.it/guerinsubbuteo, mentre informazioni sul gioco e sulle attività della Federazione Italiana Sportiva Calcio da tavolo sono reperibili nel sito ufficiale www.fisct.it