Calcio da tavolo. Memorial Baroni di Subbuteo. Al Rivana Garden dal 25 gennaio

Mancano solo pochi giorni all’edizione 2025 del Guerin Subbuteo di Ferrara, uno dei principali tornei Fisct nel panorama nazionale, che sarà organizzato nel week end del 25 e 26 gennaio. La storica manifestazione, dedicata alla memoria di Giuliano Baroni e giunta ormai alla ventiduesima edizione, è organizzata dal club estense Subbito Gol Ferrara in collaborazione con la rivista Guerin Sportivo, Fisct e grazie al contributo di diversi sponsor quali Aps Rivana Garden, Queen Home Apartments, Avis comunale e provinciale e Hotel Il Duca d’Este.

Teatro dell’evento sarà il Centro Sociale Rivana, in via Pesci 181, e vedrà coinvolte numerose squadre provenienti da tutta Italia: sabato in programma le gare individuali, mentre domenica spazio alla competizione a squadre. In entrambe le giornate il ritrovo degli atleti è fissato per le 9, con inizio gare previsto alle 9.30; le finali e le premiazioni sono programmate attorno alle ore 18.

Il calcio da tavolo Subbuteo, chiamato anche “calcio in miniatura” o “a punta di dito” è la replica in miniatura del calcio. Per informazioni più dettagliate sul torneo è possibile visitare la pagina web www.subbitogol.it/guerinsubbuteo mentre informazioni sul gioco e sulle attività della Federazione Italiana sono reperibili nel sito ufficiale www.fisct.it.