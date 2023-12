Calcio donne serie b. ’Poche’ Women, 0-3 a tavolino e multa

Ai fini della classifica non cambia molto, visto che il Ravenna Women era stato sconfitto anche sul campo dal Parma per 0-1. Ma il Giudice Sportivo, nel comunicato di ieri relativo alla serie B femminile, ha dato la partita persa 0-3 a tavolino alle giallorosse e ha inflitto, in aggiunta, 1.500 euro di multa. Il Ravenna, infatti, ha violato le norme stabilite dalla Figc per la serie B femminile col comunicato n. 239A che obbliga le società della cadetteria ad inserire negli elenchi ufficiali un minimo di 15 calciatrici tesserate per almeno 36 mesi in una società italiana, oppure se nate dopo il 2005 che siano sempre state in Italia. Il Ravenna aveva solo 16 giocatrici in elenco e tra queste le due straniere Tatiana Georgiu e Sofia Beto Da Silva. Dunque solo 14 erano formate in Italia e questo ha portato il Giudice a comminare le sanzioni che non cambiano la sostanza delle cose, con l’ultimo posto e 1 solo punto ottenuto nelle prime 10 giornate di campionato.

u.b.