Calcio. Ecco il Torneo del Litorale: "Momenti di sport e aggregazione»

A Marina di Pisa il calcio non si ferma con l’estate. Dal 25 giugno al 12 luglio avrà luogo presso il campo sportivo la seconda edizione del Torneo del Litorale, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno. Partite in programma ogni sera alle ore 20:00. Sedici le squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi. Prima di scendere in campo, il torneo ha avuto il via con la cerimonia di presentazione, svoltasi sabato 7 giugno. Una serata che ha riscosso grande seguito da parte della comunità marinese, presidiata dal giovane presidente della Marinese Stefano Nicastro, oltre agli organizzatori del torneo Mattia Franco, Lorenzo Trombacco, Luciano Mistretta e altri membri dello staff. Assieme a loro, presente anche l’assessore allo Sport e politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa e il Consigliere comunale Lorenzo Vouk. "Sostenere eventi come il Torneo del Litorale è fondamentale per riportare entusiasmo, sport e soprattutto i ragazzi al campo. È da qui che deve ripartire la vita sportiva del quartiere" ha dichiarato Scarpa, con Vouk che ha voluto in particolar modo ribadire l’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione del campo sportivo di Marina di Pisa, lavorando in stretto rapporto con la società sportiva dilettantistica. "L’ingresso del nuovo presidente porta la forma mentis di unire sport e gli aspetti di aggregazione giovanile". Proprio Nicastro ha chiuso: "Il nostro campo deve tornare a essere un punto di riferimento per i giovani e per la comunità". Il calcio a Marina è più vivo che mai.