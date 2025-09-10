Calcio giovanile. Madonnetta illustra i suoi progetti: "Far crescere i bimbi, divertendosi»

Ha riscosso successo la presentazione della Polisportiva Madonnetta, organizzata al campo sportivo ’Matelli’ di Ponzano Magra, filata liscia davanti ad una buona cornice di pubblico. L’evento è stato scandito al microfono del presentatore della giornata Federico La Valle. Sotto agli occhi di tanti genitori, sono sfilati uno alla volta gli istruttori che dovranno avvicinare e mantenere affezionati al pallone i bambini, secondo lo spirito e il criterio a cui il club vuole restare fermamente fedele. Confermato sempre più lo scopo principale del sodalizio presieduto da Enrico Bernardini, con il supporto del vicepresidente Antonio Maloni, che è quello di diventare un punto fermo della zona per la crescita, ancor prima che calcistica, umana e sportiva del bambino. Il tutto all’insegna allo stesso tempo del divertimento. "Se abbiamo qualche ambizione – ha ribadito il direttore sportivo Matteo Bianchi – sono proprio queste". Al centro dell’attenzione è stato quindi il settore giovanile anche se non bisogna dimenticare che da questa stagione in biancorosso ci sarà anche una prima squadra che a breve comincerà il campionato ligure di Seconda categoria.

Nel frattempo è stato ufficializzato lo staff del settore ’verde’. Responsabile: Matteo Bianchi. Allenatori Pulcini annata 2015 e 2016: Giancarlo Milani con vice Luciano Guelfi. Allenatore Primi Calci A 2017: Pasqualino Mennillo. Allenatori Primi Calci B 2018: Roberto Boni con vice Nicola Macchini. Allenatori Piccoli Amici A 2019: Cristian Michelucci con vice Filippo Ribolini. Allenatore Piccoli Amici B 2020 e 2021: Simone Verri.

Ilaria Gallione