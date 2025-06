Calcio giovanile. Romagna Cup, successo per il trofeo Rossi. Il torneo sui campi di Ravenna e Cervia

E’ stata un successo di pubblico e una vera e propria festa dello sport, del calcio giovanile la 14^ edizione del torneo Romagna Cup di Adriasport, intitolato alla memoria di Francesco Rossi, ex giocatore della Vianese, nonché allenatore dello Sporting Chiozza e collaboratore di Adriasport. Le 290 squadre si sono date battaglia su 15 campi diversi fra Cesena, Cesenatico, Cervia e Ravenna, dando vita a 19 tornei. Lunedì, con le premiazioni finali in ricordo di Rossi, sono state consegnate medaglie a tutti i partecipanti e coppe per ognuna delle squadre dei più piccoli. Nei grandi, invece, le coppe dal 1° al 4° porto le hanno portare a casa negli Allievi 2008, Under 17, l’Arcetana che viene sconfitta in finale dal Santa Sabina 3-1; negli Allievi 2009, Under 16, vince lo Sporting Scandiano per 3-0 sul Povegliano; nei Giovanissimi 2010, Under 15, torneo Azzurro, esulta il Santa Sabina sul Cavenago D’Adda per 4-3; nella medesima annata, torneo Granata, vince per 6-4 la Fortis Juventus sulla Vidardese; nei Giovanissimi 2011, Under 14, girone Blu successo delle Terre Matildiche che battono il Montecchio nel derby della Val d’Enza; nel raggruppamento Lilla, della medesima età, il Santos batte la Dozzese col risultato di 1-0.

Nella categoria Esordienti 2012, Under 13, il Bakia Cesenatico supera in finale 3-0 contro il Basca 2002 nel raggruppamento Bianco; nel Fucsia, invece, trionfa il San Giuliano contro la Polisportiva Roteglia per 3-0; nel Grigio, invece, il Santos viene sconfitto per 1-0 contro l’Arquatese, dopo una gara tiratissima; nel girone Rosa, invece, il Montebello Parma ha la meglio sul Montelupo per 2-0; chiudiamo la categoria Esordienti 2010 con il Gruppo Viola nel quale il Colognese supera per 1-0 il San Giuliano. Cambiando categoria, nei Pulcini 2014, Under 11, ci sono tre tornei differenti per un totale di 44 squadre: nel Gruppo Blu l’Uso Zanica vince l’oro precedendo il Santa Sabina, mentre nel Torneo 2014 Giallo esulta l’Accademia Isola Bergamasca precedendo lo United Carpi; chiudiamo col torneo Verde, in cui domina l’US Chiavennese Sondrio sullo Junior Cervia. Nei Pulcini Under 10, classe 2015, nel torneo Arancione vince il girone Oro il Lido di Venezia davanti alla Falk Galileo, mentre nel Torneo Rosso trionfa il Capolona Quarata sullo Junior Santa Sabina. Dall’Under 9, classe Primi Calci 2016, all’Under 7, ossi i più piccoli dei Piccoli Amici 2018 vengono premiati tutti con la coppa del primo posto ex aequo.