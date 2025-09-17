Calcio: l’anticipo di Eccellenza. Brescello sconfitto di misura. A Fiorenzuola cade dopo 9 minuti

FIORENZUOLA1BRESCELLO PICCARDO0

FIORENZUOLA: Malagoli, Dellagiovanna, Macchioni (14’ st Pertica), La Vigna, Varoli, Zucchini, Caradonna (38’ st Benedetti), Postiglioni (1’ st Pinelli), Piro, Scarlata (29’ st Censi), Morrone (14’ st Bandaogo). A disp. Cantoni, Borrelli, De Simone, Lori. All. Araldi.

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Zaccariello (14’ st De Luca), Iodice, Cocconi, Mastaj (14’ st Notari), Bouhali, Buffagni (27’ st Corbelli), Fomov, Rizzi (19’ st Marconi), Binini (34’ st Rossi), Fanti. A disp. Aimi, Brevini, Contini, Bicaku. All. Fontana.

Arbitro: Battilani di Imola.

Rete: 9’ Piro.

Note: ammoniti Zucchini, Postiglioni, Morrone (F), Buffagni, Iodice, mister Fontana, Cocconi e Corbelli (B).

Primo stop stagionale per il Brescello Piccardo, sconfitto nel posticipo della terza giornata di Eccellenza sul campo del Fiorenzuola.

Piacentini avanti già al 9’ con Piro, per poi sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni con Scarlata.

Nicola Buffagni (foto) e compagni si fanno vivi al 45’ con un cross di Mastaj dalla destra, la sfera arriva a Fanti che calcia al volo, ma la palla termina sulla traversa. Gli uomini di mister Fontana ci provano a raddrizzare il match anche nella ripresa, dapprima col già citato Mastaj e, in seguito, con Notari.

Dall’altra parte è ancora Scarlata ad avere il colpo del kappao, ma il risultato purtroppo non cambia più.