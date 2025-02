Calcio prima categoria. Fra Riomaior e Brugnato sfida chiave per i playoff

Si giocano questo pomeriggio tre anticipi della 19ª giornata del girone D di Prima categoria con il seguente programma: Casarza Ligure-Riccò Le Rondini (Casarza Ligure ore 15 arbitro Campodonico di Chiavari), Cogornese-Atletico Casarza Ligure (Cogorno 15.30 Giuffra di Chiavari), Riomaior-Brugnato (Cimma Pagliari 15.30 Castellucci della Spezia). Spicca su tutte scontro diretto in chiave qualificazione ai playoff tra la compagine di Riomaggiore, quinta in classifica, ed il team di Valter Lunghi che li segue ad una sola lunghezza. Da seguire anche la gara del Riccò che fa visita ad una delle squadre più forti del girone il Casarza attualmente terzo ma con una gara in meno che vincendola lo porterebbe in testa alla classifica assieme al Marolacquasanta. Interessante in chiave salvezza la sfida di Cogorno tra la squadra di casa e l’Atletico. In Seconda categoria l’unico anticipo della giornata è Bolanese B-San Lazzaro Lunense (’Bertolotti’ Bolano ore 15, arbitra Attanà di Chiavari).

P.G.