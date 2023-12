Calcio terza categoria. Avane ’corsaro’ e nuova capolista, gol e spettacolo tra Lazzeretto e Capraia

Viti, Giorgetti e N’Guessan firmano il 3-1 con cui l’Avane espugna il campo del Freccia Azzurra, balzando al comando del girone B della Terza Categoria di Pisa. I gialloneri empolesi hanno scavalcato di un punto l’ex capolista a punteggio pieno La Corte, la cui gara a Fucecchio contro il Giovani 2000 è stata però rinviata. Nello stesso raggruppamento a inseguire la coppia di testa troviamo il Ponte a Elsa, frenato sullo 0-0 in casa dal Porta a Lucca, mentre il Calasanzio ha portato a casa 3 punti facili facili dalla trasferta sul campo dello Zambra, che come la settimana precedente non si è presentato in campo. I ragazzi di mister Lazzoni si portano così ad una sola lunghezza di distanza dal Ponte a Elsa. Turno di riposo da calendario, invece, per il Ponzano.

Veniamo adesso al girone A del campionato fiorentino dove spicca il rocambolesco 4-4 tra Sporting Lazzeretto e Capraia, salvato all’ultimo minuto da un guizzo di Cioni. Le altre marcature degli ospiti, comunque saldi al secondo posto insieme al Bibe 1964, sono state siglate da Ciulli, Pellegrini e Biotti mentre i padroni di casa hanno trovato il bersaglio grosso con Bartoli, Morelli, Perri ed Ejlli. Lazzeretto, al secondo 4-4 stagionale dopo quello maturato sempre in casa contro il Quinto, che resta quindi a metà classifica con 15 punti. Niente da fare infine per Marcialla City e Serravalle (anche sfortunata viste le due traverse colpite), battute entrambe 2-0 rispettivamente da Quinto e Atletico Esperia.

Si.Ci.