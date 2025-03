Calcio Uisp: Bar Cavour e Pallerone che sgambetto a Veppo e Comano!

La Spezia, 13 marzo 2025 – Tiene il passo il Leta Scp, che strapazza i Good Boys, mentre l'Avosa non riesce nell'impresa di fermare la Locanda Alinò. Insomma tutto invariato in testa, ma con il team sponsorizzato dal locale di via del Molo, che ha già osservato il suo turno di riposo. Questo dopo la quinta giornata del Girone Eccellenza (per lo scudetto) nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Nel Girone Promozione agevole successo della prima (il Sesta Godano) sulla seconda (Real Dlf Pizzeria Chiara).

Capolista Veppo sconfitta nel big match del Girone 2 con il Bar Cavour che ora è ad un solo punto dalla vetta. Anche Nel Girone 3 accade la stessa cosa: la leader Comano è stato battuto tra le mura amiche dal Pallerone, e ugualmente 1 punto divide le due formazioni.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Aurora Ponteggi-Realchiappa Progetto Appalti 3-5 (Tacchini N., Ibba A., Cerri S.; Lorenzi D., Shabanaj G., Venturotti A., Porrini R., Lonardi C.), Leta Scp-Good Boys 10-3 (Corvi N. (5), Acerbi E. (2), Cantore B. (2), Poletti A.; Cammareri L. (2), Costa E.), Locanda Alinò-Avosa 3-1 (Novani R. (2), Garofano D.; Agrifoglio C.).

Classifica: Scp Leta e Locanda Alinò punti 8; La Gira Of Chelli 6; Realchiappa 5; Aurora 2; Avosa 1; Good Boys 0.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Pellegrini Gomme-Ristorante Pin Bon 9-3 (Gerini A. (4), Castagnaro M. (3), Gambino D., Cupini L.; Dadà S. (2), Ardovino D.), Sesta Godano-Real Dlf Pizzeria Chiara 5-0 (Raggi M., Denevi D., Carinto F., Petrini A., Menini E.), Sporting Bacco-Levanto 3-5 (Rimondi D., Calzolari N., Gerosa F.; Beretta M. (3), Berettieri R., Gianelli D.).

Classifica: Sesta Godano punti 9; Real Dlf 6; Pellegrini e Levanto 4; Pin Bon 3; Sporting Bacco 2; Saja 1 (-1).

GIRONE 2

Risultati: Sarzanello-Asc Bagnone 2-5 (Florio A., Molinari S.; Giromini M. (2), Luciani L. (2), Ribolla M.), Fc Armaneto-Delta del Caprio 5-2 (Conca P. (2), Poletto C., Caruso G., Lodovici F.; Conti T., Menchini S.), Dlf/Gmn-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 3-6 (Toracca Ryzhkov R., La Malfa A., El Boussati A.; Navari L. (3), Cantoni S. (2), Caldarelli F.), Moto Masini-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 7-4 (Masini M. (3), Luiso A. (2), Scaduto F., Bertagni S.; Licari A. (2), Toso V. (2)), Ac Rebocco/Vf Alinò-Monti 5-4 (Coppola M. (2), Grillo R., Marchini F., Straface F.; Maurelli D. (2), Iovanovitch J. (2)), Bar Cavour-Asd Veppo 2-1 (El Atiki B., Tonello M.; Fontanabona M.), Bar Ravenna-Asd La Foce Fuoricampo 10-0 (Essaga Ndjodo J. (2), Morina F. (2), Bello M. (2), Massaro B. (2), David C., Turano M.).

Classifica: Veppo punti 33; Bar Cavour 32; Ms/Ccr 27; Moto Masini 25; Bagnone 22; Rebocco/Alinò 21; Ravenna 16; Delta del Caprio 15; Sarzanello 11; Dlf/Gmn, Ciassetta Cassan e Armaneto 10; Foce Fuoricampo 9; Monti 8.

GIRONE 3

Risultati: Dl Stella Rossa Canaletto-La Loggia 4.0 3-4 (Salustro D., Galeazzi A., Ndreca C.; Pasini T. (3), Guano A.), Dlf Aston Birra-Atletico Gragnola 2-3 (Di Gaspero E., Pesenti G.; Costa A. (2), Pucciarelli M.), Sesta Godano 2-Bar Picchi 2-7 (Stazi R., Prosperini M.; Puzella L. (5), Guelfi A. (2)), Lm Immobiliare-Deportivo La Bottiglia 3-5 (Paita M. (2), Saad I.; Bardini F. (4), Musetti S.), Spezia Centro 2024-Real Chiappa Palati Fini 3-3 (Manfredini D., Ragone G., Mammi T.; Buttafuoco V. (2), Colombo J.), Asd Atletico Tresana 2010-Veppo 2 4-7 (Ferrari A. (4); Resico D. (4), Makitov I. (3)), Asd Comano 2016-Pallerone 1-5 (Lombardi L.; Lattuada G. (3), Gaspari L., Germi G.).

Classifica: Comano punti 30; Pallerone 29; Loggia e Picchi 25; Bottiglia 23; Real Chiappa 21; Gragnola e Aston Birra 20; Tresana 17; Spezia Centro 13; Sesta Godano 2 9; Veppo 2 7; Dl Stella Rossa 4; Lm 3.