CALCIO. Valbisenzio espugna il campo di Paperino

Era a conti fatti il big match dei recuperi della quinta giornata del campionato di terza categoria, fra due squadre che ambiscono alla vetta. E non ha deluso, visto che la palla è finita in rete per ben sei volte. Alla fine, a far festa, è stata la Valbisenzio Academy, capace di espugnare ieri il campo del Paperino San Giorgio per 4-2. Erano stati i padroni di casa a partire nel migliore dei modi, andando in vantaggio con Parlavecchio. Gli uomini di coach Imbriano non si sono tuttavia persi d’animo e sono riusciti ad andare in rete per tre volte grazie a Gramigni, Mazzola e Langianni. Pappadà ha poi accorciato le distanze, prima che un acuto di Ghianni fissasse il punteggio in via definitiva. Per il sodalizio vaianese si tratta della quinta vittoria nel torneo, che consente di avvicinarsi al derby con La Briglia Vaiano con maggior fiducia.