Calciobalilla - La visita. Bonanno ad Altopascio

Una visita speciale. Come se Gravina si recasse al Tau Calcio. Fatte le debite proporzioni. L’Asd Sport Toscana Calciobalilla di Altopascio ha ricevuto, infatti, nei giorni scorsi, il presidente della Federazione paralimpica italiana calciobalilla, Francesco Bonanno, da poco riconfermato nel ruolo con il 100% dei voti degli iscritti. Accolto dal presidente del sodalizio di Altopascio, Natale Tonini e da un nutrito gruppo di iscritti, Bonanno ha tracciato un bilancio degli ultimi anni di attività, prima di illustrare il programma del nuovo quadriennio paralimpico, incentrato sul binomio sport e integrazione.

E’ stata anche l’occasione per il tesseramento promozionale per normodotati in vista del campionato di Jesolo di fine estate. "A settembre, nella nota località di mare veneta – ha confermato Bonanno – , organizzeremo un evento inclusivo che metterà intorno al calciobalilla atleti diversamente abili e normodotati, garantendo spettacolo sportivo e un prezioso messaggio di integrazione".

Sempre nel corso dell’incontro, Francesco Bonanno ha colto l’occasione per invitare il presidente Tonini e tutto il consiglio direttivo della Sport Toscana Calciobalilla a visionare i lavori del nuovo centro federale di Besozzo, in provincia di Varese. "E’ un ulteriore passo – ha sottolineato il presidente Bonanno – per consolidare sempre di più questo straordinario sport in un’ottica paralimpica".

Massimo Stefanini