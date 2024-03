Calisthenics. Il forlivese Federico Mengozzi da record nelle trazioni

È tornato in pista alla grande il campione di Calisthenics Federico Mengozzi. Il forlivese è tornato con l’ennesima medaglia da Roma per la tappa del campionato nazionale di Streetlifting Push & Pull. Per giunta del metallo più prezioso. La gara che si è svolta nella capitale consisteva nel sollevare il massimo carico in trazioni alla sbarra e distensione alle parallele. Mengozzi ha ottenuto in chin-up (trazioni) tre ripetizioni valide, rispettivamente con 72,5, 77,5 e 82,5 chili, con quest’ultima che è valsa anche il suo nuovo record personale. Tre ripetizioni anche nel dip (distensione alle parallele), con due valide, a 95 e 105 chili, mentre non è riuscito a chiudere quella da 110.

"Dopo la nascita del mio secondo figlio – spiega Mengozzi –, avevo interrotto gli allenamenti, che ho ripreso solo lo scorso ottobre. Per questo motivo, il risultato è ancor più straordinario. E se sono riuscito a portare a casa un altro titolo italiano lo devo anche e soprattutto al mio coach Manuel Pizzigatti, anche lui forlivese, e al mio nutrizionista, il cesenate Fabrizio Borghetti. Una squadra che mi ha portato sul gradino più alto del podio nella categoria -74 kg. Ma la squadra più importante è la mia famiglia, con mia moglie Elena su tutte, che mi supporta in tutto questo e mi offre la possibilità di portare avanti questa mia grande passione".

e. ma.