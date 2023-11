Calvisano non si ferma più. Bandera: "Noi ancora protagonisti"

CALVISANO (Brescia)

di Luca Marinoni

Il girone 1 della serie A di rugby entra sempre più nel vivo del cammino della fase regolare. A questo punto del percorso si segnala il grande equilibrio nella parte alta della classifica, dove, alle spalle del Cus Torino capolista e dell’inseguitore Biella, separate da un solo punto, stanno cercando di farsi valere l’Asd Rugby Milano, che attualmente occupa il terzo posto a -4 dal vetta, e il Calvisano, che, dopo un avvio col freno a mano tirato, sembra avere trovato il giusto ritmo, tanto da inanellare una serie di cinque vittorie consecutive che hanno fatto risalire i gialloneri sino alla quarta piazza, a sei lunghezze dalla prima.

Un nuovo slancio che, comunque, non distoglie la società bassaiola dai suoi programmi: "In questo momento – spiega il presidente Mariano Bandera – ci interessa giocare bene e divertirci. Vogliamo dimostrare che anche nel nuovo ciclo che abbiamo intrapreso il Calvisano riesce ad essere protagonista. Nelle prime giornate dovevamo guardarci intorno e scoprire come eravamo fatti noi stessi. Abbiamo costruito un gruppo con giocatori giovani, molti dei quali provenienti dalle giovanili e dalle categorie inferiori. All’interno di questo organico abbiamo inserito alcuni nostri ex giocatori e vogliamo farci valere con questa nuova dimensione che, almeno per il momento, è quella che abbiamo scelto. Non culliamo progetti particolarmente ambiziosi. Vogliamo piuttosto consolidare il nostro progetto e dimostrare che in una società dalle grandi tradizioni come Calvisano si può continuare a fare rugby (e in modo importante) pur senza lasciarsi andare a grandi spese, ma puntando forte sul territorio, sulla passione del nostro gruppo e sulle risorse dei giovani che abbiamo visto crescere in questi anni. Questa è la strada che abbiamo deciso di percorrere quest’anno presentandoci ai nastri di partenza della serie A e non intendiamo certo cambiare".

Uno spirito ben preciso, con il quale i gialloneri stanno lavorando per farsi trovare pronti all’impegno di lusso che segnerà la ripresa del Campionato, visto che domenica 10 dicembre (alle 14.30) arriverà al San Michele il Cus Torino capolista in un confronto diretto, che metterà in mostra il vero valore del quindici allenato da Dal Maso e Zappalorto. I piemontesi sono reduci dal 60-7 con il quale si sono sbarazzati del Cus Milano, ora in sesta posizione, e sono ben decisi a mantenersi alle spalle Biella, a sua volta reduce dal combattutissimo 26-25 strappato in casa del pur valido Rugby Milano. Un duello serrato al vertice in chiave piemontese nel quale Cus Milano e Calvisano possono comunque cercare di inserirsi.

Un obiettivo ormai precluso al Parabiago, che è ancora alla ricerca della necessaria continuità, anche se nell’ultimo turno ha conquistato un successo al fotofinish (14-13) in casa del Rugby Torino. Il quadro delle lombarde del girone 1 di serie A viene completato dall’Amatori & Union Milano, che rimane imprigionato all’undicesimo, con il solo Alghero alle spalle a tre punti di distanza.