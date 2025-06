Cambia sport e diventa campione d’Italia. Cus, la favola di Matteoni

Dal tennis al titolo di campione italiano di canottaggio in meno di un anno. È la parabola sportiva di successo di Gianmarco Matteoni, 18 anni, fresco di primo posto e conseguente titolo tricolore nella categoria del singolo esordienti ai campionati italiani di canottaggio che si sono svolti il 21 e il 22 giugno a Gavirate (Varese) con il Cus Pisa. Il neo campione italiano si è avvicinato al canottaggio l’estate scorsa spinto anche dalla passione del padre Raffaele, ex vogatore storico del Palio di San Ranieri, a Pisa. La scorsa settimana aveva vinto anche il campionato toscano nella categoria del singolo junior nella cornice del lago di Chiusi (Siena).

Matteoni ha letteralmente surclassato i suoi avversari nella finale del singolo esordienti maschile, trionfando con il tempo di 7’47"84 con ben 13" di vantaggio sul secondo. "Ho iniziato a fare canottaggio - ha detto il neocampione italiano - perché nel tennis sentivo che non utilizzavo a pieno tutta la mia forza, mentre remando riesco a esprimermi al massimo".

"È un risultato storico per il canottaggio del Cus Pisa - ha concluso il vicepresidente vicario del centro sportivo pisano, Giulio Messerini - e in poco tempo la nuova gestione ha già ottenuto tanto, dai campionato nazionali universitari fino a questa eccezionale vittoria. Ringrazio tutta la sezione per la passione e il lavoro che svolgono giornalmente".