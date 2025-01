Cambio al vertice. Pellizzoli è la nuova presidente del comitato Uisp Rimini

Linda Pellizzoli, presidente di Arci Servizio civile emilia-Romagna e da circa 10 anni operatrice di Arci servizio Civile provinciale, è la nuova presidente del comitato Uisp di Rimini. È stata eletta sabato scorso all’interno del Congresso territoriale dell’Unione italiana sport per tutti della provincia di Rimini. Classe ‘84, Pellizzoli prende il posto di Mariagrazia Squadrani, che ha guidato la Uisp Rimini dal 2021 a gennaio 2024.

Ad aprire il congresso è stata proprio Mariagrazia Squadrani, che non ha presentato il classico resoconto del quadriennio di presidenza appena trascorso, ma ha deciso di lasciar parlare i colleghi al posto suo: "Non farò una relazione tradizionale – ha detto l’ormai ex presidente Uisp Rimini – Anziché dilungarmi in un bilancio, ho fortemente voluto organizzare dei talk in cui i colleghi raccontino il lavoro che l’Uisp Rimini ha fatto in questi quattro anni e quello che ci immaginiamo di fare insieme alla nostra nuova presidente candidata Linda Pellizzoli, che ringrazio personalmente, per aver accolto la sfida".

"A me non era mai stato davvero chiaro perché l’attività motoria fosse un fenomeno profondamente aggregante, prima di conoscere la storia e le attività della Uisp – ha detto Pellizzoli – Nell’estate 2023, dopo essermi resa conto di aver sofferto le limitazioni della pandemia e alcuni avvenimenti in ambito lavorativo più di quanto volessi ammettere, mi sono detta che avevo bisogno anch’io di stare in un contesto profondamente aggregante, e ho deciso di tornare a fare sport in una palestra, ma questa volta in una in cui, seppur lontana dall’essere un’atleta e con qualche imperfezione, sapevo che mi sarei sentita a mio agio, un luogo in cui avrei potuto incontrare persone con cui socializzare. Ero certa che in quel corso di pallavolo Uisp Rimini mi sarei sentita così. E negli ultimi mesi ho capito che è anche un posto in cui sarei onorata di stare".

Accanto a Pellizzoli, il vicepresidente uscente Lino Celli, già presidente di Uisp Rimini e vice della Squadrani. Con Pellizzoli, nel nuovo consiglio territoriale, in carica nei prossimi 4 anni, sono stati nominati: Lino Celli, Ivan Serafini, Gianfranco Luigi, Claudia Petrosillo, Lorenzo Ronci, Davide Balducci, Marsiero Di Paoli, Andrea Biondi, Gionni Schiaratura, Gabriella Bubani, Elda Patrizia Mola e Samanta Mughetti.