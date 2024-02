Camilli, presidente Fids:: "Thomas Crucianelli è un fenomeno"

I recenti trionfi agli Assoluti, in individuale o in coppia con Arianna Zanconi, hanno confermato il livello di eccellenza nel ballo raggiunto da Thomas Crucianelli. Il morrovallese, classe 2008, a Riccione ha conquistato 7 ori. Da campione Thomas è venuto fuori nei momenti di maggiore difficoltà e rilevanza, sfoderando prove che gli hanno permesso di raggiungere le ambite finali di specialità e di vincerle tutte, in barba a pressioni, sequenze ed avversari. Entusiasta Renato Camilli, presidente della Federazione italiana danza sportiva. "Sono stato atleta – ci dice Camilli – e posso dire che Thomas è un fenomeno. Ci rende orgogliosi. Ha una passione infinita nonostante l’età, poi ha la fortuna di avere allenatori in casa". Ecco, i genitori Gianni Crucianelli e Manola Fontana sono i fondatori della scuola morrovallese New Fashion Gia.Man. Dance. Passano gli anni ma questa scuola rimane al top. "Vero, sono i numeri uno in Italia nelle danze caraibiche. Sono un esempio nello sport, persino il presidente del Coni Giovanni Malagò li ha elogiati più volte".

Andrea Scoppa