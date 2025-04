Caminata par San Zorz: successo per la 50ª edizione tra San Giorgio e le mura estensi

Una festa con podisti e camminatori tra San Giorgio e le mura estensi. Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono è tornata ieri la cinquantesima edizione della ‘Caminata par San Zorz’. Un appuntamento tradizionale che vede come promotore principale Gianni Bosi, storico organizzatore della ‘Caminada par San Zorz’, e Alessandro Cattabriga, organizzatore ed attivista della contrada Borgo San Giorgio e presidente dell’Avis comunale. L’evento ha visto il ritrovo di quasi 400 partecipanti nell’area della chiesa di San Giorgio in via Ferrariola, dove si sono tenute le iscrizioni, seguita dalla partenza molto colorata e con diversi gruppi al via. Una camminata ludico motoria che si è tenuta sulla distanza dei 6,5 km, un percorso divenuto consolidato negli ultimi anni, con partenza dal campanile della basilica, poi tutti verso le mura della città con il ritorno al quartiere San Giorgio. Al termine è stato consegnato un premio di partecipazione per tutti gli iscritti, oltre a un ricco ristoro finale. Tutti i partecipanti iscritti alla camminata ludico motoria hanno ricevuto un ricordo della manifestazione oltre a gadget vari, predisposti dall’organizzazione. Essendo manifestazione non competitiva, non era prevista nessuna classifica, né premiazione individuale, seppure per la cronaca i più veloci sono stati Massimo Tocchio (Reno Runner) e tra le donne Drita Zhivani (Faro Formignana). Tra le curiosità, Massimo Tocchio è stato anche il vincitore dell’ultima edizione competitiva nel 2019 e delle altre due precedenti. Le premiazioni invece erano previste solo per i gruppi più numerosi, tra i quali si è imposto con 67 iscritti, per la ventunesima volta consecutiva la Quadrilatero, alla quale è stato assegnato il trofeo Avis. Una classifica che si completa nell’ordine con Invicta, Corriferrara e a seguire gli altri.

Mario Tosatti