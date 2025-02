Campagna è una stellina. Progetto ‘mondiale’ per lui

Prato è la speranza futura del tennistavolo azzurro. L’undicenne Pietro Campagna è stato selezionato fra i quattro atleti a livello mondiale per il programma "World Hopes" della International Table Tennis Federation. Si tratta senza dubbio di un bel riconoscimento dell’impegno profuso dalla famiglia, dal ragazzino, dalla sua società sportiva, il Ciatt Prato, e anche dalla Federazione. Campagna avrà la possibilità di fare esperienze in varie parti del mondo e di avere una borsa di studio per affinare il suo percorso tecnico-sportivo e provare a diventare un campione della disciplina. Un percorso agevolato anche dalla disponibilità e dalla comprensione delle scuole Malaparte, che, considerato il talento del ragazzo, hanno studiato un preciso piano didattico-formativo sulle sue esigenze da sportivo di eccellenza. Del resto, i risultati ottenuti, malgrado la giovanissima età, fanno già ben sperare e rendono orgogliosa la sua società, il Ciatt Prato appunto. Pietro è infatti fresco vincitore di ben due titoli all’ultimo torneo nazionale disputato. Nella categoria Under 15 è succeduto al fratello maggiore Giulio, che si era imposto nella gara del dicembre scorso, pur partendo da testa di serie numero 6 del tabellone e contro atleti più grandi ed esperti. Pietro Campagna nella finalissima ha sconfitto per 3-2 (6-11, 11-4, 11-6, 8-11, 11-6) il 15enne Riccardo Grulliero (Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo), capofila del seeding, e poi è riuscito ad imporsi anche nel singolare Under 13, superando prima con un secco 3-0 (11-4, 11-4, 11-6) in semifinale Giorgio Borghese della Polisportiva Trezzano e poi imponendosi con lo stesso risultato anche in finale contro Tommaso Simi (Polisportiva Pulcini Cascina Tennistavolo), battuto 11-8, 11-1, 11-9. Una famiglia di giovani talenti, in realtà, la famiglia Campagna, visto che il maggiore dei due fratelli, Giulio (anche lui portacolori del Ciatt Prato), dopo aver largamente primeggiato negli scorsi anni nelle categorie che ora vedono protagonista Pietro, è salito in Under 17 e ha ottenuto un ragguardevole terzo posto sul podio, perdendo solo al quinto set la semifinale contro Erik Paulina, numero due del seeding (9-11, 11-5, 5-11, 11-9, 6-11).