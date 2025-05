Campionati di Società Interprovinciali Fidal: Atletica giovanile a Massa Carrara

Il rinnovato campo scuola di Massa sta per vivere un altro pomeriggio all’insegna della grande atletica giovanile. Questo sabato, infatti, la nostra città ospiterà la 4ª giornata dei Campionati di Società Interprovinciali Fidal, riservati alla categoria Cadetti-Cadette delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Pistoia. Si tratta di un ritorno in grande stile perché questo evento aveva già fatto tappa a Massa nella sua 2ª giornata ottenendo un grande successo con ben 23 società ai nastri di partenza per un totale di circa 500 atleti in lizza.

Ancora una volta sarà l’Athletic Team Massa Carrara ad avere l’onore e l’onere di organizzare questa importante manifestazione. Il sodalizio apuano, guidato dal presidente Vincenzo Genovese, punta ad avere anche in questa occasione un campo scuola completamente impegnato da molteplici discipline sportive e al tempo stesso la tribuna gremita di spettatori. Le gare inizieranno a partire dalle 15.15 con salto in alto e lancio del martello; sarà poi la volta del salto in lungo, della gara di velocità sugli 80 metri e ancora il lancio del disco e la prova di mezzofondo sui 1000 metri. Lancio del peso, salto triplo e di nuovo velocità con 150 metri piani faranno da preludio alle ultime discipline in gara, ovvero lancio del giavellotto, salto con l’asta e 300 metri ostacoli.

Al via ci saranno anche alcuni portacolori locali della società organizzatrice seguiti dal direttore dell’area tecnica Giuseppe Mannella e dal tecnico Gildo Fialdini.