Campionati Europei: Oro per il Precision Skate Bologna, Argento al Sincro Roller Calderara

Un oro e un argento. I campionati europei per i Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, a Saragozza, in Spagna, regalano tante soddisfazioni all’Italia e in particolare alle Due Torri. Per il secondo anno consecutivo il Precision Skate Bologna del presidente Rinaldo Buratta si laurea campione d’Europa con la formazione junior che si lascia alle spalle Monza e il Team Israeliano. L’argento, a livello senior, viene conquistato dal Sincro Roller Calderara.

Il Precision Skate, che mette insieme una serie di realtà delle Due Torri (e non solo) schierava Rachele Aprili, Anna Barbieri, Sara Basili, Emily Beghelli, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Asia Donini, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Elena Poggi, Asia Preziuso, Sofia Riccio, Elena Teodori, Arianna Zanetti. Allenatori Sara Matucci e Serena Lambertini. Preparatore atletico Alessandro Lanzoni.

Argento, come detto, per il Sincro Roller con l’esercizio "Never give up on your dream". La bella prestazione non è bastata per superare la formazione italiana del Monza Precision Team, che è così salita sul tetto d’Europa. Al terzo posto, per completare il podio, le tedesche del Dream Team. Per la squadra del Sincro Roller Calderara, allenata da Barbara Calzolari e Roberto Stanzani con l’aiuto di Asya Sofia Testoni non è ancora il momento di riposarsi e staccare la spina, il lavoro continua in vista dei prossimi Mondiali che si terranno a ottobre a Pechino.

La presidente della società Laura Libbra riserva un ringraziamento speciale per Donatella Venturi e Michela Corticelli che hanno accompagnato il gruppo che ha un sogno mondiale.

Nella squadra che ha conquistato l’argento troviamo Nicole Amendola, Azzurra Bolivetti, Giulia Donati, Riccardo Fontana, Martina Fregnani, Elena Gatti, Mia Giacomuzzo, Gaia Guidi, Cristina Lippi, Giulia Martignoni, Adele Martini, Nicole Negrini, Chiara Pellegrini, Sofia Piccinini, Alessia Polastri, Ludovica Riccardo, Alice Vecchi e Luca Vecchi.