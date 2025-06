Campionati federali. Lo Sport Village è volato ai playoff per salire in serie B

La società valdinievolina Sport Village ha raggiunto per la prima volta l’accesso al tabellone italiano FITP che metterà in palio la promozione in Serie B di padel per la stagione 2025. Il sogno è dunque diventato realtà: la squadra capitanata e allenata da Tommaso Berti ha vinto il playoff regionale fra le mura amiche del proprio circolo (battendo nettamente il circolo fiorentino del Padel 31) e a settembre affronterà gli spareggi nazionali per tentare il salto di categoria. Sarebbe la seconda promozione in quattro anni di campionati federali, una statistica che la dice lunga sulla crescita esponenziale del sodalizio guidato dal presidente Francesco Fornaro e dal vice Lapo Giorgetti: "Ad inizio stagione poter raggiungere questo risultato era il nostro sogno, che piano piano si è trasformato in obiettivo concreto grazie allo strepitoso percorso dei nostri ragazzi – commenta orgoglioso il numero due di Sport Village –. Con dedizione, passione e lungimiranza questa società sta portando avanti un movimento, quello del padel, ogni anno più ricco di adesioni e pieno di soddisfazioni. Adesso è il momento di tirare il fiato, goderci il risultato, e ricaricare le energie in vista del tabellone nazionale che avrà il suo sorteggio il 6 settembre e inizierà dalla settimana successiva".

Filippo Palazzoni