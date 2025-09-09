Campionati giovanili di bocce. Capponi e Pistolesi numeri uno in Italia

A Campobasso le Marche si confermano regione leader ai campionati italiani giovanili di bocce dove i suoi atleti si sono assicurati 10 medaglie: quattro ori che equivalgono ad altrettanti titoli, due argenti e quattro bronzi. Lo storico risultato conferma come il comitato marchigiano della Federbocce, presieduto da Gianluca Simoncini, lavori molto bene sui giovani che possono contare su validissimi tecnici nelle società, coordinati da Francesco Tosoni, ct del settore giovanile marchigiano.

Protagonista principale dei campionati italiani juniores è stato Manuel Capponi. Il fortissimo giovane della Bocciofila Morrovalle ha fatto l’en plein nella categoria under 18 maschile aggiudicandosi l’oro sia prova individuale e in quella di tiro di precisione.

La Bocciofila Morrovalle festeggia anche il successo nella gara di tiro di precisione under 18 di Sofia Pistolesi. Già detentrice del record del mondo, nonché vice campionessa mondiale assoluta, Sofia partiva con i favori del pronostico, condizione psicologica che non sempre procura serenità agli atleti. Pistolesi però ha gestito perfettamente la situazione superando ogni ostacolo.

La quarta medaglia d’oro per le Marche è stata conquistata da Ginevra Cannuli della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro.

Di alto valore tecnico anche i due argenti conquistati nella gara di coppia under 15 ottenuta da Nicolò Caimmi e Alex Raggi della Bocciofila Castelfidardo.

Medaglia d’argento nel tiro di precisione under 15 per Nicola Principi. Il talento della Bocciofila Tolentino, leader assoluto delle classifiche nazionali di categoria, dopo un’ottima qualificazione è stato costretto ad arrendersi in finale al romano Leonardo Capuano.

Le Marche hanno vinto quattro bronzi: nell’under 18 femminile da Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone), nel tiro di precisione under 18 femminile da Beatrice Cesoroni (Tolentino), mentre ben due medaglie di bronzo sono state vinte da Elena Iacucci (San Cristoforo Fano).