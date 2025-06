Campionati giovanili. Naufraga l’accordo tra Fenice, Mazzoni e Blu Volley Quarrata

Dopo appena un anno, naufraga l’ambizioso progetto di collaborazione giovanile a tre tra Pistoia Volley La Fenice, Blu Volley Quarrata e Club Mazzoni Pistoia. Sono state proprio le tre società a darne notizia. Da casa-Fenice si fa sapere che "la prossima stagione, a nostro malincuore, la società Blu Volley Quarrata non farà parte del progetto ideato questo anno. Nonostante i nostri sforzi per portare avanti questo progetto comune e la nostra volontà che non finisse, non ci sono stati i presupposti per poter continuare. La nostra società continua a credere nella necessità di un progetto comune per le squadre di Pistoia, per poter costruire gruppi il più omogenei possibili, perché si possa dare alle atlete la possibilità di portare avanti un progetto individuale che sia il più possibile adatto alle singole capacità. Per questo motivo, la collaborazione con la società Club Mazzoni prosegue con questo spirito, nella speranza che in futuro anche altre società si avvicinino a questa nostra mentalità". Parole a cui si è accodato il Club Mazzoni. Di ben altro tenore, lo scarno comunicato quarratino. "La società Blu Volley comunica che è stata interrotta la collaborazione con il Pistoia Volley La Fenice per motivi esclusivamente tecnici. Augura alla società pistoiese un grosso in bocca al lupo per il futuro".

