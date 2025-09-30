Campionati italiani categoria Allievi. Banca Tema in evidenza. Quinta nella ’Finale Oro’

Si chiude con il quinto posto l’avventura della squadra Under 18 dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella ’Finale Oro’ dei Campionati Italiani di Società Allievi 2025. Il team biancorosso, che tornava nella massima manifestazione di fine stagione dopo 31 anni di assenza, festeggia non solo per i cinque podi individuali raccolti nella due giorni di gare, ma soprattutto per essersi giocata il podio fino alle ultime battute insieme a vere e proprie ’potenze’ dell’atletica italiana.

L’Atletica Grosseto Banca Tema ha guidato a lungo la classifica generale, Mattia Bartolini ha vinto con il primato italiano di categoria (63.60) la gara di lancio del disco migliorando dopo sette anni e di sette centimetri il precedente limite stabilito dal pugliese Carmelo Musci nel 2018. Ma si è ripetuto su livelli altissimi anche Riccardo Rabai, capace di dominare la gara dei 5.000 di marcia in 22:27.59 nonostante la sosta forzata di 30’’ imposta dalla giuria. Poi sono arrivati i terzi posti di Daniel Dante Merli nei 100 ostacoli (15.21) e Thomas Nencini nei 400 (49.58) e completato con il quarto posto di Filippo Bonucci nei 2000 siepi (6:16.68), i sesti posti di Gabriele D’Amico (11.25) e Anselme Faragli (3.80) nel salto con l’asta, il nono posto nella staffetta 4x100 (44.87 - Paolini, Merli, D’Amico, Nencini), il decimo di Pietro Colombo nei 1.500 (4:20.65), l’undicesimo di Marco Ciampana (11.78) nel salto triplo e il dodicesimo di Nicolas Nencini (16.93) nel lancio del giavellotto. Grossetani che conquistano ancora un podio con Anselme Faragli, terzo nel salto in lungo con 6.75, che si aggiunge ai quarti posti di Nencini (55.00) e D’Amico (22.68) nei 400 ostacoli e nei 200, al quinto di Merli (1.75) nel salto in alto, al settimo di Bonucci (9:04.20) nei 3.000, l’ottavo di Niccolò Sonnini (2:00.87) negli 800, l’undicesimo di Matteo Di Vivona (19.80) nel lancio del martello e il dodicesimo della staffetta 4x400m (3:41.67 - Paolini, Baldi, Sonnini, Faragli).