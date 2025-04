Campionati Italiani di Duathlon Sprint: trionfo di Giovannini e Bogiatto a Imola

Nello scorso fine settimana l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha ospitato i Campionati Italiani di Duathlon Sprint – (5 km Corsa – 20 km Bici – 2,5 km di corsa). Sabato si è svolta la gara individuale che ha assegnato la maglia tricolore a Pietro Giovannini della K3 Cremona e Noemi Bogiatto di Cuneo. Più di 2.000 atleti iscritti alla due giorni di Imola, fra questi anche 13 atleti del Ferrara Triathlon: Anita Bergamini, Sofia Zaghi, Andrea D’iapico, Raul Cillani, Andrea Astori, Filippo Casoni, Dario Barillari, Massimo Grassi, Roger Ferioli, Valerio Dini, Simone Pasello, Stefano Perinelli e Fabio Bonamici. Gara impegnativa e velocissima con la frazione bike svolta proprio sul tracciato dell’autodromo. Al termine della gara Cillani sale sul terzo gradino del podio nella Cat. M6.

Domenica si sono svolte le gare a squadre, al mattino la Mixed Relay, staffetta 2+2, a seguire la gara dedicata al Paratriathlon in cui ha gareggiato il ferrarese Luca Longhi, infine, domenica pomeriggio è andata in scena la cronometro a squadre dove su 128 formazioni ben 4 erano della società estense (tre maschili e una femminile). Il team femminile ha visto schierate Anita Bergamini, Alice Tosi e Martina Biavati, mentre tra gli uomini erano schierati nella squadra A Stefano Correggioli, Massimo Valentini e Massimo Tocchio, nel team B Marco Venturoli, Carlo Pupeschi, Lorenzo Quintabà e Alberto Mantovani, infine nel team C Michele Bottoni, Luca Lazzari, Fabio Menozzi, Massimo Fogli e Roberto Piazzi.