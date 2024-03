Campionati italiani di marcia. Antonelli cerca il pass per la coppa del Mondo

C’è anche il maceratese Michele Antonelli (Aeronautica) a Frosinone dove alle 10 sarà dato il via ai campionati italiani assoluti e promesse dei 20 km di marcia. "L’obiettivo – dice il marciatore maceratese – è arrivare tra i primi cinque e strappare così il pass per la Coppa del mondo del 21 aprile in Turchia e provare poi a qualificarsi per gli Europei del 6 giugno e alle Olimpiadi". A Frosinone ci sarà una gara molto importante dove ai nastri di partenza ci saranno tutti i pezzi novanta della specialità. "Mi sento molto bene, ho svolto – dice Antonelli – buoni allenamenti e in Olanda ho fermato il cronometro a un’ora 22’ e 57“, che è il quarto tempo italiano dell’anno. Oggi a Frosinone l’obiettivo è finire tra i primi cinque senza guardare eccessivamente al cronometro, ma ottenendo la qualificazione alla Coppa del mondo dove spingere al massimo".

Tra gli attesi protagonisti c’è Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) che quest’anno ha indossato una maglia tricolore conquistata agli Assoluti indoor di Ancona, nei 5000 metri, a colpi di primato personale (18:25.15). A Frosinone è attesa anche la presenza, come madrina d’eccezione, di Antonella Palmisano, campionessa olimpica della 20 km.