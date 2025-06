Campionati italiani di scherma a Piacenza: Fiamme Oro e Aeronautica Militare protagoniste

Quarta giornata dei campionati italiani di scherma ieri a Piacenza con il fioretto ancora protagonista. Dopo le gare individuali di sabato che hanno regalato alle Marche la medaglia d’argento dell’anconetano Tommaso Marini delle Fiamme Oro (battuto in finale da Guillaume Bianchi, al primo successo) e quella di bronzo della jesina Elena Tangherlini del Centro Sportivo Esercito (anche qui prima volta assoluta per la medaglia d’oro Martina Sinigalia), ieri è stata la volta della stessa arma, ma a squadre, serie A1. Nessuna medaglia stavolta per le nostre due squadre iscritte, Jesi ed Ancona, ma arrivano il secondo posto di Aeronautica Militare Roma (con l’anconetano Raian Adoul) e il primo delle Fiamme Oro Roma, con Alice Volpi, toscana che si allena a Jesi.

Nella prova maschile, c’erano Club Scherma Jesi (con Jacopo Bonato, Federico Greganti, Leonardo Pieralisi e Marco Proietti) e Club Scherma Ancona (con Filippo Lapponi, Enrico Giovanni Lauria, Lorenzo Pantanetti, Francesco Zechini): dopo il girone di qualificazione, Ancona è uscita subito agli ottavi di finale perdendo 45-28 col Frascati, mentre Jesi ha vinto una battaglia superando all’ultima stoccata, 45-44, il Mestre. Nei quarti la squadra jesina si è però arresa alla testa di serie numero 1 Fiamme Gialle del campione individuale Bianchi, vittoriosa 45-18. Escono nei quarti anche le Fiamme Oro Roma dove milita l’osimano Francesco Ingargiola, battute 45-34 dai Carabinieri. Seconda è però l’Aeronautica Militare Roma con Raian Adoul, battuta in finale 45-41 dal Centro Sportivo Carabinieri. Nessuna società marchigiana tra le 11 di A1 femminile ma nell’Esercito c’era la jesina Elena Tangherlini: il gruppo sportivo militare si è fermato nei quarti. Il titolo lo vincono le Fiamme Oro Roma dove milita la toscana, ma di stanza a Jesi per gli allenamenti, Alice Volpi: 45-42 in finale sulle Fiamme Gialle. Intanto Marini non lascia trapelare delusione per il secondo posto, anzi: "È stato un campionato incredibile, complimenti per l’organizzazione. E grazie a chi mi ha sostenuto: Club Scherma Jesi, Fiamme Oro e la mia splendida mamma".

Andrea Pongetti