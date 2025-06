Campionati italiani di scherma: successi per il Circolo Schermistico Forlivese agli Assoluti di Piacenza

Si è appena concluso con gli Assoluti di Piacenza il trittico dei Campionati italiani di scherma. Infatti, una settimana prima Giovani e Cadetti a Terni si erano dati battaglia per lo scudetto tricolore, cui si doveva essere ammessi dopo lunghe qualificazioni. E nella spada il Circolo Schermistico Forlivese si è tolto la soddisfazione di portare le sue stelle Nicolò Sonnessa e Riccardo Magni nel tabellone a eliminazione di tutte e tre le competizioni: ottimo l’ottavo posto di Sonnessa tra i Cadetti, poi 54º tra i Giovani e buon 20º agli Assoluti; leggermente più indietro Magni, 66º (Cadetti), 27º (Giovani) e 62º (Assoluti).

Il risultato migliore, tuttavia, è stato di Mariachiara Testa, capace di ottenere il secondo posto tra le Giovani: in semifinale ha travolto 15-5 la catanese Aurora Cristina, cedendo però in finale 15-8 alla trevigiana Allegra Cristofoletto. Nella stessa competizione Asia Vitali era stata la migliore dopo la fase a gironi, ma è stata sconfitta negli ottavi, piazzandosi alla fine al 9º posto.

Nel complesso agli Assoluti di Piacenza hanno partecipato nove atleti del Circolo Schermistico Forlivese: già detto dei risultati di Magni e Sonnessa, da registrare l’ottimo 9º posto di Fabrizio Di Marco, battuto 15-6 negli ottavi da Davide Di Veroli, già azzurro ai Giochi Olimpici e finalista, sconfitto dall’imbattibile (almeno in questi Assoluti) Ettore Leporati. Sconfitto agli ottavi anche Marco Malaguti (poi 12º), superato 15-12 dal cervese – ma in forza ai Carabinieri – Matteo Galassi. Più indietro Cortini (81º) e Bassi (90º).

In campo femminile presente anche Mariachiara Testa (61ª) con Asia Vitali (54ª) e Viola Casali (94ª). Tra i Cadetti Nicolò Sonnessa il migliore, secondo nel ranking e, come detto, 8º davanti a Marcello Ghetti (46º) e Magni. Elissa Chraim la miglior forlivese tra le Cadette (20ª), poi Margherita Ugolini (74ª). Tra i Giovani è Leonardo Cortini il migliore, 13° al termine di una lunghissima gara, con Adriano Rocco 29º. In campo femminile dopo la Testa la migliore è Asia Vitali (9ª) che precede Chiara Castagnoli (28ª), Elissa Chraim (51ª), Francesca Morosi (66ª) e Greta Versari (76ª).

Ugo Bentivogli