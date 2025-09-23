Campionati Italiani di tiro a segno a Roma: medaglia nella categoria Allievi. la gioia del ragazzo. Arriva un bronzo per l’aretino Bellavia: talento e sangue freddo nel mirino

AREZZOUn aretino brilla nel tiro a segno. Fine settimana di grande sport al poligono di Tor di Quinto a Roma, dove si sono svolti i Campionati Italiani con l’assegnazione dei titoli nazionali di categoria. L’aretino Domiziano Bellavia, dopo aver ottenuto durante l’anno il pass per la fase finale e aver superato brillantemente tutte le prove disputate nella regione Toscana, ha coronato il suo percorso con un risultato prestigioso, andando a vincere la medaglia di bronzo, conquistando il terzo posto assoluto nella categoria Allievi. Un traguardo che conferma la crescita e il talento del giovane atleta aretino, capace di distinguersi a livello nazionale e di portare in alto i colori della sua città. "Sono molto felice di questo risultato – ha dichiarato Domiziano Bellavia al termine della competizione – è stata una gara intensa e ricca di emozioni. Conquistare una medaglia ai Campionati Italiani per me significa tanto: è il coronamento di mesi di impegno e allenamenti costanti. Dedico questo bronzo alla mia famiglia, ai miei allenatori e a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso. Questo traguardo mi dà ancora più motivazione per continuare a crescere e migliorarmi". Di fatto la medaglia di bronzo ottenuta a Roma – oltre ad essere un premio per i sacrifici e gli allenamento sostenuti – rappresenta un trampolino da cui ripartire verso nuovi obiettivi da poter raggiungere per la promessa del tiro a segno, in grado di riportare a casa un riconoscimento davvero importante.