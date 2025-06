Campionati italiani di Triathlon Medio: Cus Ferrara Triathlon protagonista a Barberino di Mugello

Si sono disputati i Campionati italiani di Triathlon Medio a Barberino di Mugello, con 521 atleti provenienti da ogni parte d’Italia a contendersi il tricolore di specialità che prevedeva 1900 metri di nuoto nel lago di Bilancino, 80 km di bici su 4 giri e 20 km finali di corsa in circuito di 5 km. Folta la partecipazione del Cus Ferrara Triathlon, che ha presentato ai nastri di partenza di questa difficile competizione ben otto atleti.

Ai piedi del podio la “solita” Roberta Scabbia, che con il tempo di 5:34:58 giunge 4^ nella categoria M3, confermando grandi progressi nel nuoto e solidità nelle altre due frazioni. Ottima prestazione anche di Elena Prevarin, all’esordio nella media distanza: la giovanissima atleta cussina si aggiudica la 5^ posizione nella categoria S1 con una gara attenta e concreta, specie nella dura frazione in bici, tagliando il traguardo al tempo di 5:25:33.

Il migliore degli uomini è Marco Frilli, che mette a frutto la sua grande abilità sui pedali per conquistare il 24° posto nella categoria S3 con l’eccellente tempo di 4:37:36, confermandosi atleta di assoluto livello su tutte le distanze, “extreme” incluse. Molto bene anche gli altri uomini in gara, che arrivano al traguardo nell’arco di pochi minuti l’uno dall’altro: il veterano Anthony Bottura fa registrare il tempo di 5:01:18 (22° degli M3) al termine di una gara condotta all’attacco e senza sbavature in tutte le tre frazioni. Devid Dainese si aggiudica invece il 28° posto nella categoria S4 tagliando la finish line dopo 5h03’43” e confermando le sue notevoli doti ciclistiche sul difficile percorso toscano. Subito dopo è Davide Peschiaroli a fermare il cronometro sul 5:04:31, tempo che gli vale la 24^ piazza nella categoria M3; ottima la frazione di corsa dell’atleta romano che recupera il terreno perduto nella prima parte di gara. Chiude il quartetto giallonero Riccardo Barbieri, che dopo aver interpretato magistralmente le prime due frazioni è costretto a rallentare il passo per i crampi sopraggiunti negli ultimi km di corsa; taglierà il traguardo con il tempo di 5:05:58 che lo posiziona 31° nella categoria M2.