Campionati italiani "Juniores» e "Promesse». Banca Tema da favola. Marciatori bravissimi

Atletica Grosseto Banca Tema ancora una volta protagonista in una rassegna tricolore con i propri marciatori: il "PalaCasali" di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor, manifestazione nella quale i biancorossi si sono presentati con tre atleti, tutti nella marcia, tra le categorie "Juniores" e "Promesse", sfidandosi con i migliori specialisti giovanili della marcia italiana.

Filippo Gorelli tra i migliori Under 20, ma sono andati bene anche Cipriani e Borzi che hanno migliorato i propri record personali.

Tra i protagonisti della gara dei cinquemila metri Juniores c’è stato quindi Filippo Gorelli, che ha completato le fatiche in 22 minuti e 35 secondi migliorando notevolmente il proprio primato personale al coperto e tagliando il traguardo in settima posizione. Gorelli è il secondo tra gli atleti al primo anno di categoria, risultato che lo pone nell’élite di questa specialità in vista delle prossime stagioni. Marciatori protagonisti anche nella gara riservata alla categoria "Promesse", dove Arianna Cipriani toglie dieci secondi al suo miglior tempo sui tremila metri, chiudendo in tredicesima posizione con il crono finale di 15 minuti 50 secondi.

Ottima anche la prova di Thomas Borzi che, sempre tra le "Promesse", completa i cinquemila metri di gara in 22 minuti e 51 secondi dimostrando di essere tornato a ottimi livelli.

Al termine della manifestazione Ancona ha passato il testimone virtuale proprio a Grosseto, che da venerdì 4 a domenica 6 luglio ospiterà i Campionati Italiani "Juniores" e "Promesse", ma questa volta all’aperto.

Il prossimo weekend l’Atletica Grosseto Banca Tema tornerà ad Ancona per un altro appuntamento clou della stagione: i Campionati Italiani Indoor categoria "Allievi" dove scenderanno in pista il campione italiano Under 16 di marcia Riccardo Rabai, e i velocisti Gabriele D’Amico, Daniel Dante Merli e Anselme Faragli.