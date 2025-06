Campionati italiani Master a Misano: l'atletica protagonista del weekend

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno la pista di Misano a Santamonica sarà al centro dell’attenzione del mondo dell’atletica italiano. Si svolgeranno infatti proprio lì i Campionati italiani Master, organizzati dall’Atletica Santamonica con la collaborazione di Moab e Comune di Misano. Al momento sono quasi 1.500 gli iscritti e la stima delle presenze, con familiari, parenti e amici al seguito, è in aumento giorno dopo giorno. "L’impiantistica è alla base di tutto – spiega il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei –. L’atletica è accessibile ma servono gli impianti, qui a Misano la situazione è ideale. Quando questo tipo di manifestazione viene organizzata in Romagna, guardiamo al complesso della situazione con una certa tranquillità. In più, sappiamo che con l’Atletica Santamonica di Lica Pari non avremo problemi e tutto sarà organizzato nel modo migliore".

È proprio Licia Pari, direttore tecnico dell’Atletica Santamonica, a commentare con soddisfazione l’avvicinarsi dell’evento. "In un cammino iniziato 17 anni fa, oggi portiamo a Misano i Campionati italiani Master. Per me è una grande emozione. Tutto è nato da un caffè preso con il presidente Fidal dell’Emilia- Romagna, Alberto Morini, e con Marco Aloi. Abbiamo cominciato a pensarci e ora siamo arrivati alla realizzazione. Saranno dei bei Campionati, la pista è molto performante e penso possano esserci parecchi primati". Per il responsabile operativo dell’evento, Marco Aloi, "l’obiettivo è offrire non solo una competizione di alto livello, ma un’esperienza completa e coinvolgente per tutti. Ancora qualche giorno dedicato alle iscrizioni e poi via alle gare. Sarà una grande festa e un ottimo momento di promozione per l’atletica sul territorio". Il Comune di Misano, intanto, esprime orgoglio per il suo impianto. "Ospitiamo il primo grande evento nell’impianto a cui abbiamo lavorato con passione in questi tre anni, dotando la città di una struttura all’avanguardia – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni –. Lo sport è un driver fondamentale della nostra vocazione turistica e ora l’atletica si aggiunge fra i magneti più potenti".

Loriano Zannoni