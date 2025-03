Campionati italiani under 20. Nel disco la quindicenne Stagnaro batte tutti e fissa il record regionale

Doppia impresa di Beatrice Stagnaro nel disco: vince il titolo tricolore, contro avversarie più grandi anche di tre anni, e fissa il record regionale. La talentuosa atleta dell’Avis Macerata è protagonista nel disco giovanile ai Campionati italiani invernali. Ha soltanto quindici anni ed è appena entrata nella categoria allieve, ma a Rieti la lanciatrice maceratese si impone nella gara under 20 che vede impegnata anche la fascia di età superiore, quella juniores, pochi mesi dopo il trionfo tra le cadette. Al quarto turno spedisce l’attrezzo alla misura di 44.97 per firmare il record personale, incrementando il 44.59 della scorsa stagione già avvicinato quest’anno con 43.38, e il primato marchigiano under 18, tolto a Sofia Coppari (44.81 nel 2021). L’atleta allenata da Nazzareno Di Marco tiene a distanza il 43.12 della veneta Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) mentre è terza la junior Martina Lukaszek (Foggia Atl. Leggera) con 40.23. Sul podio anche la fabrianese Coppari, in gara per il club scudettato dell’Atletica Brescia, argento tra le under 23 e sesta assoluta con 49.66. Nel giavellotto è quarto l’ascolano Simone Comini (Atl. Biotekna) che lancia a 67.59 e ottavo l’anconetano Gianluca Tamberi (Athletic Club 96 Alperia, 61.50), al femminile nono posto di Gaia Ruggeri (Atl. Fabriano) con 42.51.