Campionati nazionali Csen. Il Dojo Kyu Shin Karate Tarulli torna a casa con 19 medaglie

Ha fatto incetta di medaglie il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino al campionato nazionale Centro sportivo educativo nazionale (Csen) 2023, che si è svolto a Salsomaggiore Terme. In campo 122 società, 1.709 atleti, 315 coach, 2.778 prove e 20 regioni. La società tolentinate ha partecipato con 22 atleti e 2 squadre, assieme ai tecnici, maestro Wilfredo Caveda, maestro Pedro Colugna e istruttore Stefano Scagnetti, conquistando 19 medaglie (6 oro, 8 argento e 5 bronzo) nelle rispettive categorie e specialità, e classificandosi al terzo posto nella classifica società nella specialità Kata per cinture colorate. Si sono classificate al primo posto assoluto Matilde Corvatta e Giulia Bacaloni nella specialità Kata (forma) e Sara Leonangeli nella specialità Kumite (combattimento) conquistando il titolo di campionesse nazionali Csen 2023. Al secondo posto nel Kata Lorenzo Cicconofri, Angelica Smarchi, Sara Leonangeli e, nel Kumite, Matilde Corvatta e Serena Sforzini. Tre terzi posti per William Caveda Garcia nella specialità Kata, Palloncino e Kumite, Francesco Petteruti nel Kumite e Riccardo Bacaloni nel Kata. Infine primo posto assoluto nel Kata a squadra femminile, composta da Matilde Corvatta, Giulia Bacaloni e Angelica Smarchi e secondo posto nel Kata della squadra maschile, composta da Lorenzo Cicconofri, Thomas Vita e Luigi Manari. Soddisfazione da parte del maestro Fabrizio Tarulli per i risultati in una gara nazionale "dopo tantissimo impegno e sacrifici da parte di genitori, atleti e tecnici e per l’operato degli ufficiali di gara delle Marche", da lui stesso rappresentati e convocati per questa manifestazione.