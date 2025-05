Campionati nazionali Uisp a Cesenatico: trionfo delle ginnaste biancoverdi

Le categorie dalla Miniprima 3 alla Prima sono state protagoniste ai campionati nazionali Uisp a Cesenatico. Ben 12 ginnaste biancoverdi della squadra promozionale hanno conquistato sei podi e nove piazzamenti tra le prime 10 classificate. Francesca Pipinato è vice campionessa nazionale di Prima categoria Allieve Elite aggiudicandosi anche il secondo posto al corpo libero e un bronzo alla trave. Tra le sue colleghe di Prima categoria, Matilde Gramantieri (Junior 2012) è ottava all-around e quarta alla trave a un decimo di punto dal podio, Victoria Raimondi (Allieve 2015) ha conquistato il nono posto generale e il quinto alle parallele e Talita Tassinari (Allieve 2015), con un bronzo a pari merito alle parallele.

Nella categoria Miniprima, tra le Allieve 2015, Gaia Cavina conquista un argento a pari merito con l’oro al volteggio, un quarto posto alle parallele e il 14esimo posto generale. Le Allieve 2014 si piazzano tutte tra le prime 10 con Anna Scheda al quinto posto all-around e bronzo alle parallele, Rachele Molinaro all’ottavo posto e Vittoria Bianchi al decimo posto. Bravissima anche Vitoria Cokani che si piazza all’ottavo posto generale e al quarto posto alla trave tra le Allieve Elite, categoria nella quale milita dopo essersi laureata Campionessa Regionale. Giulia Sabatino Junior 2012, nonostante una gara al di sotto del suo potenziale, si piazza nelle zone alte della classifica con il suo sesto posto e sfiora l’oro per soli 2 decimi di punto alle parallele, ottenendo il quarto posto. Nicole De Luca e Clio Poggi, della categoria Miniprima 3 attrezzi, hanno preso parte alle sfide al corpo libero, alla trave e alle parallele, arrivando rispettivamente quinta e 20esima All-Around.

Sempre a Cesenatico le atlete del settore promozionale della Biancoverde hanno disputato la seconda prova del campionato regionale Uisp delle categorie Alte. Gaia Verri vince la medaglia d’oro all-around di Terza categoria Junior 2011 e sale sul gradino più alto del podio alla trave mentre è seconda alle parallele. Giorgia Orlando, acciaccata, conquista la 12esima posizione. Lucia Gamberini, specialista di Terza categoria Junior è campionessa regionale alla trave e argento sia al volteggio che al corpo libero. La compagna Lisa Sgalaberni, pur assente, ottiene il titolo di campionessa regionale al corpo libero di Terza categoria Junior 2011 grazie al miglior punteggio nella precedente prova regionale. Tra le Senior 2009 di Terza categoria, Eleonora Padovani si aggiudica il quinto posto all-around e un oro alle parallele mentre Sofia Menghetti arriva quarta e si classifica 15esima All-Around.

Per le neo-promosse di Sesta Categoria, Chiara Baroncini vince l’argento All-Around tra le Junior 2010 seguita dalla compagna Alessia Falat, quinta. Chiara si prende anche un oro alle parallele, due argenti a trave e volteggio e un bronzo a corpo libero mentre Alessia è bronzo alla trave e quarta a parallele. Tra le Senior di Sesta Categoria non sbaglia la veterana Sara Ghiddi che conquista l’argento All-Around, argento a parallele e bronzo a trave. Le neo-promosse Letizia Cavalieri e Giorgia Mandurrino conquistano rispettivamente il settimo e l’ottavo posto all-around con un argento al corpo libero per Giorgia e un quarto posto alla trave per Letizia. Sgalaberni si piazza quinta all-around aggiudicandosi pure un bronzo alla trave e un bronzo al corpo libero.

Mirko Melandri